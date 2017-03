Loja de afrodisíacos à base de cobras tinha criação de venenosas e dono é preso

Hebizen é uma loja tradicional e famosa no Japão por oferecer afrodisíacos à base de cobras, víboras e tartarugas. A loja tem endereço em Daito-ku, capital japonesa, desde a Era Meiji. Está no mercado há 130 anos, mas a polícia encontrou um problema.

A Divisão de Segurança da Polícia Metropolitana de Tóquio encontrou 24 unidades da espécie Ovophis okinavensis, uma pitviper venenosa, típica das ilhas Okinawa (Ryukyu). Essas venenosas também são conhecidas como Okinawa Habu ou Hime Habu.

Segundo a NHK, essas 24 cobras venenosas estariam sendo criadas pelo dono da casa comercial. As do tipo Okinawa Habu oferecem risco, pois são venenosas e a pessoa que recebe uma picada pode morrer por choque, de acordo com a emissora.

Takayuki Asami, 50, proprietário foi levado pelos policiais sob suspeita de criação dessa espécie sem licença especial, nesta sexta-feira (3).

De acordo com a NHK o dono da loja nega a acusação. “Admito que havia várias Okinawa Habu na loja, mas não eram para criação. Elas são utilizadas para o processamento e pensei que não precisava de autorização”, teria dito para os investigadores da polícia, segundo o jornal Sankei.

Mais presos por conta das cobras

Por conta das cobras, mais 2 homens foram presos. Um deles é um especialista na captura das víboras Okinawa Habu, 60 anos, de Nago (Okinawa). Outro é um artesão especializado em couro de cobra, 46 anos, da cidade de Saitama (província homônima), segundo o jornal Sankei.

De acordo com a Divisão de Segurança, a loja cuja fundação foi em 1.884, vendia produtos afrodisíacos e grelhados de cobras, serpentes e víboras. No entanto, desde o ano de 2015 a loja vinha adquirindo essas espécies. Teria pago 480 mil ienes por 272 Hime Habu e 8 Habu, além de realizar exposições das peças artesanais produzidas pelo homem de Saitama que também foi preso.

Fontes: NHK e Sankei News Foto: NHK