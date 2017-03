Kanagawa: marido morre após ser espancado pela esposa

Orie Sakamoto (55), desempregada, residente em Yokosuka (Kanagawa), foi presa por ter espancado a cabeça de seu marido, Toshio Sakamoto (55), entre às 9h00 até as 13h00 do dia 22.

Segundo a polícia, na manhã do dia 23, a própria Orie ligou para o corpo de bombeiros e alegava que seu marido não estava se movimentando.

Toshio estava com hemorragias na cabeça e, quando os bombeiros chegaram no local, ele estava inconsciente e gravemente ferido. A morte de Toshio foi confirmada no hospital em que foi transportado.

Orie admitiu a suspeita e disse ter espancado o marido por problemas no casamento.

A polícia segue investigando as circunstâncias que levaram à morte de Toshio.

Fonte: NHK News Imagem: TBS News