Jovens namorados são encontrados mortos dentro de apartamento

A Polícia da Província de Osaka está investigando o que acredita-se ter sido um caso de homicídio seguido de suicídio após a descoberta dos corpos de uma garota de 15 anos e de seu namorado, de 21, dentro de um apartamento no bairro de Nishinari, divulgou a TV Asahi em 29 de março.

No início da noite de terça-feira (28), por volta das 18h40, a mãe da garota alertou a polícia após ter encontrado a filha, estudante do terceiro ano do ensino médio, caída e sangrando com duas facas cravadas no peito dentro de um quarto da residência, localizada na área de Tengachaya.

O namorado da jovem, de nacionalidade vietnamita, foi encontrado caído com um cinto enrolado no pescoço dentro do mesmo quarto.

Após a chegada da polícia, ambos foram levados ao hospital onde as mortes foram confirmadas. A garota e o namorado estrangeiro dividiam a residências com os pais dela.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN