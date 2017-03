Japão: proteção às vítimas do tráfico humano e deportação dos criminosos

O total de vítimas do tráfico humano, ou seja, que sofreram violência, foram obrigadas ao trabalho forçado ou à prostituição, do ano 2.016 foi inferior ao ano anterior.

O Ministério da Justiça anunciou na sexta-feira (24), que foram no total 21 pessoas, todas do sexo feminino. Ainda que esse número durante o ano tenha sido inferior – 5 a menos – esse tipo de crime ocorreu em 2.016. Segundo informação do ministério, todas foram acolhidas pela justiça.

Vítimas do tráfico humano receberam proteção

As mulheres que receberam proteção são todas oriundas de países asiáticos: 9 tailandesas, 7 cambojanas e 5 filipinas.

De acordo com o jornal Asahi, os procedimentos tomados pelo Ministério da Justiça foram de acordo com as diretrizes do governo. Além de oferecer assistência para o retorno aos respectivos países, foram concedidas permanências especiais para 9 que se encontravam em situação de overstay e para uma que teve entrada ilegal no Japão.

Para os criminosos que praticaram o tráfico humano o Ministério da Justiça tomou o procedimento de deportação. Eles eram 2 – um da Tailândia e outro de Bangladesh.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem ilustrativa: Pexels