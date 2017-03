Japão: prisão de pai e filho por causa do Michael Jackson

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão de pai e filho, ambos donos de uma empresa relacionada com o uso da imagem do grande astro americano. O nome da companhia é Michael Jackson Japan, com sede em Koto-ku, capital japonesa.

Os algemados são Sadao Hara, 66 e o filho Takuya Hara, 40, suspeitos de terem levantado pelo menos 260 milhões de ienes com uma fraude que envolve o nome do astro pop.

Michael Jackson animê

O grande astro internacional Michael Jackson faleceu há oito anos. Porém, em nome dele, pai e filho faturavam alto. Propunham a produção de animê, alegando terem a licença do astro. Porém, o contrato dessa suposta licença era falsificador. As atividades dos empresários, para a produção, tiveram início em novembro de 2010. No período de janeiro a setembro de 2011 teriam recebido mensalmente altas somas para essa produção.

Sob o argumento de licença para o animê, os dois teriam fraudado 11 milhões de um homem de Tóquio, segundo o noticiário da TBS. “Acreditava que o contrato de licença era verdadeiro. O valor do prejuízo total é de 260 milhões de ienes. Eu me sinto profundamente traído. Preciso dar um jeito nessa raiva”, declarou o prejudicado para a TBS.

Michael Jackson compareceu na coletiva de imprensa

Em julho de 1998 o astro internacional, de fato, compareceu à coletiva de imprensa quando foi feito o anúncio de fundação da empresa. Entretanto, a vinda do astro não foi para firmar algum tipo de contrato dessa natureza, segundo o Sponichi.

Pai e filho da família Hara já tinham sido indiciados por outro caso em janeiro de 2015. Esse caso do animê só veio à tona porque a produtora do animê pediu ao advogado para verificar a empresa. Descobriram que esse tal contrato dos direitos de produção do animê não existia de fato. O animê chegou a ser gravado, mas não foi veiculado em nenhum lugar.

O caso foi denunciado na polícia, o que os levou novamente à prisão. Desta vez por fraude. De acordo com o noticiário, eles negam a suspeita.

Fontes: Sponichi e TBS Imagem: TBS