Japão: homem que matou 5 pessoas é condenado à morte

Na quarta-feira (22) o tribunal sentenciou à morte um homem de 42 anos por ter matado 5 pessoas em uma cidade de Awajishima (ilha entre as província de Hyogo e Tokushima) no ano de 2015.

A condição mental do réu Tatsuhiko Hirano era “normal” quando ele cometeu o ato, disse o juiz Hidenori Nagai ao dar a sentença no Tribunal Distrital de Kobe. Os advogados de Hirano imediatamente recorreram da decisão.

O foco do julgamento foi se Hirano tinha competência mental suficiente para ser considerado responsável pelas suas ações. Ele alegou durante o julgamento que o caso era uma “falsa acusação traçada por ‘operativos’ que destruíram meu cérebro e me forçaram a cometer os assassinatos”.

Seus advogados, que buscaram absolvição ou pena mínima, haviam dito que Hirano não tinha condições de tomar decisões normais por causa de um medicamento psicotrópico que ele vinha tomando.

Hirano foi acusado de esfaquear até a morte 5 vizinhos em duas casas diferentes na cidade de Sumoto, no dia 9 de março de 2015. As vítimas eram 3 mulheres e 2 homens com idades entre 59 e 84 anos.

Ele foi encaminhado a um hospital em 2005 e 2010 após ser julgado pelas autoridades locais como um perigo para a sociedade em razão de doença mental.

Os promotores, ao buscarem pena de morte, destacaram o fato de que ele “tirou a vida de 5 pessoas que não fizeram nada de errado”. Ao apontar a brutalidade do caso e os vários golpes de facas que as vítimas sofreram, eles disseram que a influência do medicamento psicotrópico que o réu vinha tomando por um longo tempo era “limitada”.

