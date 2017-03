Japão: combate ao narcotráfico com recorde de 1,5 tonelada de drogas apreendidas

A Agência Nacional de Polícia começou a elaborar estatísticas desde 2.002, sobre as apreensões de drogas no Japão, provenientes do narcotráfico. No ano passado, o total apreendido em todo o país foi recorde. A estatística de 2.016 foi divulgada nesta semana.

De acordo com a agência, os narcotraficantes tentaram entrar com quase 1,5 tonelada (1.428 quilos) de drogas estimulantes, o que representa um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior – 2.015.

O noticiário da NHK informou que a Agência Nacional de Polícia tabulou os dados para identificar as organizações criminosas. A maioria dos narcotraficantes presos no Japão é de Taiwan. As drogas estimulantes oriundas desse país representaram 72% do total, ultrapassando 1 tonelada ou 1.028 Kg.

Em maio do ano anterior, foi realizada a maior apreensão em uma única tentativa de contrabando. A polícia de Okinawa prendeu 4 pessoas de ambos os sexos, vindas de Taiwan. Esses traficantes trouxeram no iate que aportou em Naha, 600 Kg de drogas estimulantes.

A agência informou que vem desenvolvendo um trabalho em cooperação com a Alfândega para o combate ao narcotráfico. Dos 14 casos específicos de drogas estimulantes, a maioria veio da China e Taiwan, usando navios de carga ou outras embarcações marítimas.

Fonte: NHK Imagem ilustrativa: Pixabay