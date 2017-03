Iraniano suspeito de assassinato: TV mostra cenas entrando na viatura

No início da manhã de quarta-feira (15), um homem de cidadania iraniana, foi encontrado com golpes de faca no pescoço e sangrando, em uma rua do bairro de Kita, cidade de Nagoia (Aichi). O crime ocorreu na cidade de Kita Nagoia (Aichi), depois de um grupo de 4 iranianos terem bebido, segundo o jornal Chunichi.

Os conhecidos pegaram o homem esfaqueado e teriam levado até a casa de um deles do grupo, na cidade de Nagoia. No entanto, ele acabou perdendo a consciência na rua e um deles teria chamado pelo socorro.

Iraniano assassinado era de Saitama

Posteriormente, a polícia identificou a vítima como Nader Mohammadkhani, 43 anos, de Toda (Saitama). De acordo com o jornal Chunichi, a causa da morte foi o choque hemorrágico em função dos cortes no pescoço.

Na ocasião do socorro, Alireza Ahmadian foi visto na redondeza onde Mohammadkhani teria sido levado. A polícia o encontrou mais tarde e efetuou a prisão. Durante o interrogatório, confirmou que esfaqueou o conhecido. Ahmadian, 24 anos, iraniano, residente em Kita Nagoya-shi Kataba Tennomori, de ocupação incerta. Ele e Mohammadkhani teriam discutido durante o encontro. Esse teria sido a causa das facadas, de acordo com o jornal Chunichi.

Segundo o noticiário da CBC TV, “Ahmadian trouxe a faca da casa dele”, teria dito um dos conhecidos que estava junto na ocasião.

Assista ao vídeo das cenas gravadas pela CBC TV no dia seguinte ao ocorrido. O vídeo mostra o suspeito entrando na viatura da polícia de Nishi Biwajima. A matéria informa que ele foi preso no dia 16, enquanto que outros veículos informaram que a prisão ocorreu no mesmo dia do crime (15).

Fontes: Chunichi e CBC TV Imagem: CBC TV