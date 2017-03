Homem fingindo ser funcionário do takkyubin agride e rouba mulher

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu um homem que se passou por funcionário do takkyubin para ter acesso à residência de uma mulher de 80 anos no distrito de Suginami, com o propósito de roubá-la, divulgou a TV Asahi na quarta-feira (15).

Em outubro passado, Shoichi Onuma de 69 anos afirmou falsamente ser um entregador do takkyubin, fazendo com que a mulher abrisse a porta da frente de sua residência. Ele, então, invadiu a casa, empurrou a mulher fazendo com que ela caísse e a amarrou. “Mostre-me o dinheiro”, exigiu ele enquanto arrastava a senhora pela casa antes de roubar ¥570.000.

Segundo a reportagem, a mulher também foi espancada por Onuma.

Onuma, que foi acusado de invasão e roubo resultando em lesão, admitiu os atos. A polícia acredita que Onuma e a vítima eram conhecidos, já que eles frequentavam o mesmo hospital, divulgou a Nippon News Network na quarta-feira (15).

Fonte: Asahi e Nippon News via Tokyo Reporter Imagem: ANN