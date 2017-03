Homem espanca outro até a morte porque queria ser preso

Um homem de 32 anos que espancou um desconhecido em um parque na cidade de Oiso (Kanagawa) disse à polícia que fez isso porque queria ser preso, informaram oficiais na terça-feira (14).

Segundo a polícia, Yu Goto, que se denomina como funcionário de empresa, atacou um homem de 44 anos, que ele não conhecia, com um tubo de metal no momento em que a vítima saía de um banheiro no Oiso Joyama Park, por volta das 18h de segunda-feira (13), divulgou a Fuji TV.

Goto, então, foi até um telefone público em frente a um posto policial, a cerca de 900 metros do parque, ligou para o 110 e disse que tinha acabado de matar um homem.

A vítima, Tomoyoshi Yoshikawa, foi levada ao hospital com o crânio esmagado e teve sua morte anunciada logo na chegada.

Goto disse à polícia que ele não conhecia Yoshikawa e que simplesmente queria matar alguém para poder ser preso.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN