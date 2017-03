“Homem da Motosserra” é julgado e cumprirá pena de prisão

Kazuki Hasegawa (27), desempregado e auto-intitulado “Youtuber”, em Dezembro de 2016, teve um “ressentimento injustificado” porque uma encomenda estava demorando muito para ser entregue à sua casa, o que gerou uma ligação com reclamações para o “Centro de Entregas do Yamato Transport” de Iga (Mie) e o famoso vídeo em que ele ameaçava um entregador da empresa com uma motosserra.

A promotoria havia pedido a pena de 1 ano e 6 meses de prisão por causa da “atitude criminosa egoísta e egocêntrica” mostrada no vídeo postado por Hasegawa, que faturou ¥440.000 com as imagens.

Na decisão judicial do dia 22, o juiz Masanori Takahashi do Tribunal Distrital de Tsu declarou: “Um crime cometido por suas motivações extremamente egocêntricas. Pode-se observar um mínimo planejamento por ter filmado vários vídeos” e condenou Hasegawa a 1 ano e 6 meses de prisão e 3 anos de período de liberdade condicional.

Fonte: FNN News