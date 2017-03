Pervertido apalpa mulher, pula nos trilhos e foge do local

Na estação da JR Ikebukuro em Toshima (Tóquio), a polícia recebeu uma chamada dizendo que um homem havia empurrado uma mulher da plataforma da estação e estava fugindo pelos trilhos.

A polícia de Tóquio está procurando o homem que apalpou a mulher, depois a empurrou e fugiu pelos trilhos. Segundo a JR Higashi Nihon, esse episódio gerou um atraso de 20 minutos nas linhas de Yamanote e Saikyo, afetando cerca de 32 mil pessoas.

Segundo o Departamento Policial de Ikebukuro, dentro de um trem da linha Saikyo com destino de Itabashi a Ikebukuro, uma mulher de 20 anos, funcionária de empresa, falou: “Você tocou em meu corpo” para um homem próximo a ela e pediu para ambos descerem na estação de Ikebukuro. No instante que a mulher desceu do trem, o homem a empurrou da plataforma da estação, pulou nos trilhos e fugiu do local. A mulher sofreu um ferimento leve em seu joelho.

O homem parecia ter aproximadamente 40 anos, 1,65m a 1,70m de altura e vestia roupas pretas. Ele fugiu em direção à estação de Kita Ikebukuro da linha Tobu Tojo, e está sendo perseguido pela polícia por violação da lei de prevenção de incômodos e violência.

E na semana passada, em outra situação, na estação de Ochanomizu da capital de Tóquio, um homem foi acusado de “molestador desgraçado” por uma mulher e fugiu do local pelos trilhos, causando atrasos em trens. Este homem também não foi encontrado e a polícia investiga a relação entre os casos.

Fonte: Sankei Shimbun