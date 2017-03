Falso casamento com estrangeira: condenação para filho de ator famoso do Japão

Falso casamento para garantir o visto de permanência do estrangeiro no país, se descoberto, tem punição na justiça. E nem mesmo o filho do famoso ator Bengal (ベンガル) foi poupado. Futoshi Yanagihara, 35, empresário, sentou-se no banco do réu no Tribunal de Tóquio, na quarta-feira (15).

Ele foi julgado pelo crime de casamento falso e de ter registrado o filho da esposa estrangeira com outro homem, como se fosse seu.

De acordo com a imprensa japonesa, ele se casou com uma vietnamita em maio de 2.015. Na ocasião, a mulher, 21, residia na província de Gunma, e o registro foi efetuado em uma das prefeituras da capital. Em dezembro do mesmo ano, ele registrou o filho dela com outro homem, como sendo seu.

Yanagihara foi preso em novembro do ano passado. Junto com ele, a Polícia Metropolitana de Tóquio levou a mulher e também um homem, igualmente vietnamita, que teria feito o papel de intermediar esse falso casamento.

Na ocasião da prisão, o filho do famoso ator japonês teria admitido o erro. Ele teria dito que foi para garantir a permanência da vietnamita no país.

Falso casamento: ele precisava de dinheiro e ela queria o visto

O réu é filho do ator consagrado, Bengal, cujo nome verdadeiro é Haruo Yanagihara. Ele tem formação universitária nos Estados Unidos e é dono de empresas na província de Kanagawa e em Tóquio, segundo o J-Cast e Tokyo Sports. Suas empresas divulgam a arte japonesa, outra fornecia treinamento para vietnamitas e tem um restaurante da comida desse país.

Segundo um especialista em casamento internacional, “o valor de um casamento falso está na faixa de 2,5 a 3 milhões de ienes. A maioria que comete esse crime é por desejar o visto permanente”, publicou o Tokyo Sports, na ocasião da prisão.

“Tenho um restaurante com comida vietnamita e estava passando por um problema financeiro. Com a recompensa pelo casamento falso, pensei que poderia obter essa quantia”, confessou o réu durante a sessão na quarta-feira.

Pelo crime o juiz proferiu sentença de prisão de 1 ano e 10 meses e liberdade condicional de 3 anos.

Fontes: J-Cast, Tokyo Sports e Daily Sports Imagens: NNN e WikiAsia