Ex-integrante da marinha americana presa por furto de relógio de luxo

A Polícia Metropolitana de Ueno, Tóquio, anunciou a prisão de uma mulher estrangeira, na quarta-feira (1). Para chegar até ela, as investigações levaram cerca de 9 meses.

O episódio que a algemou foi o furto de um relógio de pulso Rolex mais dinheiro em espécie, avaliados em 400 mil ienes. O crime ocorreu em 20 de abril do ano passado.

A vítima foi um homem assalariado de 61 anos, que registrou queixa após ver que seu apartamento teria sido invadido. Ele reside em um apartamento no bairro de Shinjuku, na capital japonesa. Supõe-se que o apartamento tenha sido invadido pela janela.

O relógio furtado foi encontrado à venda em uma casa de penhor dentro da capital. Para fazer essa operação, a mulher teria usado como documento de identidade uma carteira de saúde que furtou de uma pessoa que estava num café.

Polícia prende ex-integrante da marinha americana

Com essa carteira de saúde a mulher teria se passado por japonesa, informou o jornal Sankei.

A polícia de Ueno localizou e prendeu a mulher, de nacionalidade chinesa. So Gin Hi tem 26 anos, é ex-integrante da Marinha dos Estados Unidos, com endereço incerto. “Fiz isso porque a vida está difícil”, teria assumido o furto.

A polícia prossegue com a investigação por suspeitar que ela tenha cometido outros furtos, informou o noticiário NNN da Nittere.

Fontes: Sankei e NNN Imagem: NNN