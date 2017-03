Estrangeiros com zairyu card falsificado são algemados

Um dos problemas enfrentados com a vinda de estrangeiros no Japão é a questão do zairyu card falsificado. O problema é tão grave que o governo dispõe de uma página na web para explicar como identificar um falsificado.

Para evitar clonagem do cartão do residente estrangeiro, ele tem um CI-circuito integrado ou chip de modo que terceiros não possam ter acesso às informações pessoais.

No entanto, mesmo com tanto cuidado por parte do governo e até com manual como medida de prevenção à falsificação (para acesso clique aqui), não são poucos os anúncios de prisão de estrangeiros usuários dessas falsificações.

Prisões por zairyu card falsificado

A Polícia da Província de Aichi anunciou a prisão de 3 estrangeiros, na terça-feira (7). Todos do sexo masculino, na faixa etária entre 27 a 33 anos, da Indonésia, são suspeitos de violarem a legislação de controle da imigração.

Eles teriam enviado os dados das fotos do zairyu card, no período de 17 a 27 de julho do ano passado. O destinatário é um empresário da cidade de Toyota (Aichi).

Em 27 de fevereiro deste ano, o dono de uma empresa de faxina de Osaka (província homônima) foi preso por empregar 2 vietnamitas em situação irregular perante a Imigração, de 21 e 23 anos. A polícia descobriu que eles usavam zairyu card falsificados e, além disso, um deles teria emprestado o documento para um outro de 25 anos. O resultado é que todos foram levados para a delegacia.

Em 4 deste mês, a Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou que em junho do ano passado prendeu uma quadrilha especializada na venda de zairyu cards falsificados. Eram 3 homens, de cidadania vietnamita, os quais foram presos e posteriormente repatriados.

Fontes: divulgação e Sankei Imagens: divulgação