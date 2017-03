Estrangeiro golpeia taxista e coincidentemente 10 minutos depois pega o mesmo táxi

Segundo o jornal Sankei, por volta das 3h40 do dia 14 deste mês, um taxista que corria levando um passageiro por uma das ruas de Kameido, em Koto-ku, na capital japonesa, foi duplamente golpeado. Repentinamente, o passageiro torceu o braço esquerdo do motorista, provocando lesão e fugiu sem pagar a tarifa de 6.500 ienes que devia.

Cerca de 10 minutos depois, a cerca de 300 metros do local da ocorrência, um táxi percorria o local e foi parado. O motorista reconheceu o agressor e ladrão. Então, sorrateiramente se dirigia a um koban próximo. O passageiro deve ter percebido. O motorista foi novamente agredido recebendo pancadas nos ombros, socos no pescoço e rosto. O motorista ficou ferido, sem gravidade, segundo o jornal.

Dirigiu-se ao koban para registrar queixa. A Polícia Metropolitana de Tóquio verificou as imagens registradas no drive recorder do interior do táxi e levantou o suspeito.

Na busca, o elemento foi encontrado hospedado em um hotel em Edogawa-ku. Foi identificado como Capena C. Breaten, 27 anos, cidadania americana, com endereço incerto, o qual se intitula trabalhador em um bar. Ele foi preso por um policial em Joto no dia 19.

Na delegacia, o americano declarou “estava bêbado e não me lembro de nada”, negando a tripla ocorrência de golpe na tarifa e duas agressões consecutivas.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Toyo Keizai