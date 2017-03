Estrangeiro é assassinado em rua de Nagoia

Nesta manhã, em uma rua de Kita (Nagoia), um iraniano foi encontrado caído no chão com o pescoço sangrando e sua morte foi confirmada. A polícia está investigando a identidade da vítima neste possível caso de assassinato e irá ouvir o testemunho e informações de vários estrangeiros que estavam perto do local do crime.

Por volta das 5h de quarta-feira (15), na rua do quarto bloco de Kusu, em Kita (Nagoia), a polícia recebeu uma ligação informando que um homem estava caído no chão e bastante ensanguentado. Segundo a polícia, esse homem, de aproximadamente 20 anos de idade, tinha nacionalidade iraniana e foi esfaqueado no pescoço. A morte do homem foi confirmada no hospital para onde foi transportado.

A Polícia de Aichi está ouvindo as declarações de 4 homens estrangeiros que voltaram ao local do crime por volta das 8h30, aproximadamente 3 horas e meia depois do episódio.

A polícia está confirmando a identidade da vítima e continuará as investigações com o depoimento dos estrangeiros que são suspeitos pelo assassinato do iraniano.

Fonte: NHK News e Asahi Shimbun Imagens: NHK News e Mainichi Shimbun