Estrangeira é presa por se passar por japonesa e por fraude

A Polícia da Província de Osaka prendeu uma mulher estrangeira por fraude do cartão de seguro de saúde, além de permanência ilegal no Japão. O anúncio foi feito pela Divisão de Investigação Internacional, na quarta-feira (29), segundo o jornal Sankei. Este foi o primeiro caso de uma estrangeira se passar por cidadã japonesa, encontrado no Japão, de acordo com o jornal.

Como a estrangeira conseguiu se passar por japonesa

Residente em Matsudo (Chiba), Abigail Miller Hariri, 28, de nacionalidade filipina, desempregada, teria obtido um passaporte de cidadã japonesa em Manila, capital das Filipinas. Ela teria usado um documento de identidade falsificado para obter o passaporte japonês no Consulado do Japão no seu país de origem. Ela se passou por uma japonesa residente no seu país, com idade de 27 anos. Teria sido auxiliada por uma empresa intermediária, do tipo empreiteira, para praticar esse crime.

Em maio do ano passado teria conseguido passar pela vistoria do aeroporto, na sua entrada no Japão. No mês seguinte, em junho, teria ido realizar o procedimento de notificação da mudança na subprefeitura de Edogawa-ku, capital japonesa, usando o documento de identificação falsificado. Nessa ocasião, aproveitou para obter o cartão do seguro de saúde.

As autoridades policiais que a prenderam informaram ao jornal que Abigail já teria entrado e saído do Japão por 7 vezes, usando o passaporte com identidade falsa. Ela já trabalhou em um pub na capital e teria dito para a polícia que fez isso “para faturar no Japão”.

Presa por violar a legislação da imigração e pela fraude, já foi encaminhada para a Promotoria.

