Droga encontrada nas ruínas do incêndio algema estrangeiro

No ano passado uma casa residencial com estrutura de madeira sofreu incêndio, na cidade de Uda (Nara). A ocorrência foi em 24 de outubro, por volta das 8h30, segundo o boletim da polícia local.

A perícia que apurava a causa do incêndio teria encontrado 180 gramas de maconha no segundo piso da casa. Além da droga, encontrou também equipamentos de iluminação para o cultivo da erva. A droga encontrada nas ruínas foi avaliada em 900 mil ienes.

Dono da droga foge do país, mas polícia prende o parceiro

De acordo com o jornal Sankei, o residente da casa era um homem de cidadania vietnamita. A polícia está buscando o seu paradeiro, apesar de saber que ele teria deixado o Japão logo depois do incêndio.

No entanto, os policiais localizaram e prenderam um outro homem, igualmente vietnamita. Ele tem 31 anos, trabalha e reside em Yao (Osaka) e foi algemado em 28 de fevereiro. Ele seria o parceiro do homem que fugiu, na venda da maconha, suspeita a polícia.

Os policiais chegaram até esse vietnamita por conta do que foi encontrado nas ruínas após o incêndio, como os contatos do fugitivo. Segundo a divulgação da polícia, o vietnamita preso nega a suspeita dizendo que “isso não me convence”.

Fonte: Sankei West Imagem ilustrativa: Public Domain Pictures