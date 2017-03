Corpo encontrado embaixo de assoalho de escritório era de homem desaparecido

A Polícia da Província de Kanagawa anunciou que um corpo encontrado embaixo de um escritório de uma empresa em Atsugi é de um homem que desapareceu em outra cidade no mês de janeiro, divulgou o Asahi Shimbun na terça-feira (28/fev).

Na noite de segunda-feira (27/fev), o corpo de Hajime Kashiwazaki, um pintor de 37 anos que morava na cidade de Sagamihara, foi encontrado sob o assoalho do escritório de uma empresa de construção, localizada na área de Kamiechi. Uma autópsia para determinar a causa da morte estava agendada para terça-feira.

De acordo com a polícia, Kashiwazaki retornou para casa com membros de sua família por volta da meia-noite no dia 10 de janeiro. Ele, então, foi estacionar seu carro em um terreno próximo e desapareceu.

O carro de Kashiwazaki foi encontrado posteriormente em um estacionamento de um ginásio na cidade de Aikawa, localizado a cerca de 7km de sua residência. Manchas de sangue no banco traseiro provaram ser de Kashiwazaki. Uma parte de um assento também havia sido queimada.

Um jovem de 19 anos disse ao jornal Asahi que viu vários homens reunidos em volta do veículo de Kashiwazaki no estacionamento próximo a sua casa na noite em que ele desapareceu. “Era uma cena barulhenta e parecia que ele estava sendo sequestrado”.

A polícia está investigando o caso como confinamento e abandono de corpo.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: NNN