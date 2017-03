Contrabando de 230 Kg de droga: empresário brasileiro recebe nova ordem de detenção

No final da tarde de terça-feira (7), a Polícia da Província de Kanagawa anunciou nova detenção de 1 brasileiro e 2 mexicanos, sendo um homem e uma mulher. Eles já tinham recebido uma ordem de detenção sob suspeita de contrabando de 230 Kg de droga chamada de kakuseizai, que pode ser estimulante, classificado em vários tipos como anfetamina, metanfetamina ou outras sintéticas. A polícia anunciou a primeira detenção deles em 23 de fevereiro deste ano.

Nessa ocasião, a polícia não tinha mostrado a quantidade em fotos. Explicou como teria sido a operação de contrabando. Os 230 Kg vieram distribuídos em 46 unidades de tubos de ferro para sucata de 80 cm cada. O montante dessa droga estaria avaliada em 16,1 bilhões de ienes, como preço final de mercado. Teria sido uma das maiores apreensões do Japão.

A Alfândega de Yokohama passou um raio-X na carga marítima vinda do México, quando suspeitou que se tratava de droga. O fato teria ocorrido em julho do ano passado.

Brasileiro suspeito de contrabando é empresário em Saitama

Desta vez a polícia divulgou o nome do brasileiro. Segundo a informação da polícia ele é empresário, da cidade de Sakado (Saitama). Eduardo Yoshiyuki Yano, 49 anos, já havia sido detido para averiguação no mês passado. Segundo pesquisa na internet, ele é dono da Max Support Shop, que presta assessoria e consultoria, além de venda de camisetas.

Também estão detidos um homem e uma mulher de nacionalidade mexicana, mas as identidades não foram reveladas.

Observados pela polícia desde a descoberta do contrabando

Segundo o noticiário da Nikkan Sports, apesar da alfândega ter descoberto o fato e as polícias de Kanagawa, Saitama e mais 2 estarem investigando desde então, usaram uma operação diferente.

Ao invés de prendê-los, as equipes de investigação usaram uma técnica chamada de “entrega controlada”, por 95 dias. Ou seja, depois da descoberta de uma atividade ilegal, continuam monitorando, observam a situação e só realizam a prisão depois da comprovação dos fatos.

De acordo com as informações da polícia de Kanagawa, primeiramente a droga foi transportada para a cidade de Kazo (Saitama). Depois, uma parte foi deslocada para um edifício na cidade de Sagamihara (Kanagawa).

Como ocorreram as prisões

Os dois mexicanos foram detidos em dezembro do ano passado, quando foram até o local onde estava armazenada a droga.

Só depois os policiais foram buscar o responsável pela importação, o brasileiro Yano para passar as algemas. Todos foram levados para detenção a fim de apurar as suspeitas de contrabando de estimulantes.

De acordo com a informação da polícia divulgada pelo noticiário da TBS, o brasileiro Yano nega o contrabando. No entanto, a polícia suspeita de envolvimento com uma grande organização criminosa e prossegue investigando.

Fontes e fotos: TBS/JNN e Nikkan Sports