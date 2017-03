Colega da menina vietnamita presta depoimento à polícia: “Ela estava com medo de um estranho”

Na manhã do dia 26 (domingo), Re Thi Nhat Lin (9), vietnamita, estudante do terceiro ano do ensino fundamental, residente em Matsudo, foi encontrada morta e sem roupas nas folhagens do canal de drenagem de Kitashinta, Abiko (Chiba). A polícia a encontrou com marcas no pescoço e, segundo o Sankei Shimbun, a causa da morte foi asfixia. A polícia está investigando o caso por suspeita de assassinato e abandono de corpo.

Até o momento atual, acreditava-se que Lin foi sequestrada momentos depois que saiu de casa e estava indo para a escola no dia 24 (sexta-feira). Entretanto, de acordo com um depoimento de uma colega de classe, antes do incidente, Lin havia dito que encontrou um estranho no caminho e estava com medo.

A explicação da colega

Lin teria informado sua colega sobre o “estranho que a deixava com medo” em fevereiro deste ano. “No mês passado, encontrei uma pessoa estranha no caminho até a escola. Estou com medo”, disse Lin.

Ela também explicou que o lugar em que o encontrava era próximo a uma plantação de peras, localizada perto de um cruzamento ferroviário da linha Tobu Noda, pela qual Lin passava quando ia para a escola.

Após isso, Lin começou a passar pelo local correndo para evitar o estranho. No dia que ela relatou isso a sua colega, Lin teria corrido da plantação de peras até um local onde pessoas e voluntários observavam as crianças indo à escola. Quando ela chegou a esse local, ela pareceu ter ficado aliviada.

A colega falou que “Lin era gentil e, nos estudos, era boa em matemática e kanji. Ela sempre estava alegre quando estava junto com as amigas e gostava de brincar de cartas e ‘ohajiki’. Era divertido quando ela nos ensinava brincadeiras do Vietnã”.

Fonte: NHK News