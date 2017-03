Café contaminado na garrafa pet de um funcionário público vira caso de polícia

Um funcionário público, na faixa dos 30 anos, chefe de uma divisão, servidor do Governo da Província de Mie, fez uma denúncia de contaminação na sua bebida. Segundo o jornal Chunichi, o boletim de ocorrência foi registrado em fevereiro deste ano, com o fato ocorrido em 10 de janeiro deste ano.

Segundo a matéria, o homem que sofreu esse prejuízo, teria deixado uma garrafa pet contendo café, na geladeira de uso comum, no seu ambiente de trabalho. Ele teria colocado a garrafa de café no final do ano passado. Em 10 de janeiro, quando se serviu da bebida sentiu um odor irritante e o sabor alterado.

Em seguida, foi para o hospital da cidade de Tsu (Mie) e lá teria tomado soro. Depois disso teria retornado ao seu local de trabalho.

Café contaminado: polícia procura pelo suspeito

De acordo com a Polícia da Província de Mie, foi realizada uma análise laboratorial na bebida. Foi encontrado um agente tensioativo (surfactante), frequentemente utilizado para a fabricação de detergente. De acordo com a informação da polícia, o grau de toxidade é baixo. Como o chefe atingido teve que ir ao hospital por 2 vezes, registrou queixa na polícia em 27 de fevereiro deste ano.

Depois que as autoridades policiais constataram o agente tensioativo na bebida, o caso está sendo investigado no local de trabalho. Segundo a matéria, há possibilidade de alguém ter colocado agente químico na bebida. Por isso, a polícia procura pelo suspeito de ter causado essa lesão no chefe.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: Pixabay