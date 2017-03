Brasileira confessa o assassinato da amiga japonesa em nome de um sonho

A Polícia da Província de Osaka anunciou na quinta-feira (23) o encerramento das investigações em relação à suspeita brasileira. Kate Yuri Oishi, 32, extraditada da China em 25 de janeiro deste ano, estava respondendo ao interrogatório e foi confessando seus crimes em conta-gotas.

Em relação ao corpo da enfermeira japonesa, na época com 29 anos, e amiga da brasileira, encontrado em Tóquio, confessou que planejou matá-la, segundo publicação no jornal Asahi.

Kate Yuri já tinha vivido no Japão desde criança, quando conheceu Rika Okada na escola, na província de Nara. Se tornaram amigas. Rika Okada se formou em enfermagem e residia em Nishinari-ku, cidade de Osaka (província homônima).

A matéria informa que Kate Yuri foi ao Brasil e retornou ao Japão. Desde 2004 ela não renovou o visto de 3 anos. Por isso, se encontrava overstay, segundo informação da polícia. Apesar de ter passado uma década que ela e a amiga enfermeira não se encontravam, retomou contato.

Assassinato em nome do sonho de viver na China

Kate Yuri revelou para os investigadores que “sonhava estudar publicidade na China. No entanto, em 2013, percebi que não tinha renovado o visto de permanência no Japão. Com isso, fiquei com a ideia fixa de que seria deportada”.

Ela prosseguiu na sua explicação: “a única amiga com idade próxima e com passaporte japonês era a Okada-san. Pensei em matá-la e pedi para marcarmos um encontro”. Dessa forma, Kate Yuri planejou e executou o assassinato da amiga japonesa, a enfermeira de Osaka. O crime ocorreu em março de 2014 e o corpo da enfermeira foi encontrado em um depósito, na capital japonesa, em maio do mesmo ano.

A partir desta sexta-feira (24) a brasileira Kate Yuri Oishi, encaminhada para a Promotoria, deverá aguardar o julgamento para os crimes de homicídio, falsidade ideológica para obtenção do passaporte e 6 cartões de crédito em nome da amiga assassinada, além do uso dos cartões de crédito na China.

Para saber mais sobre este caso clique aqui, onde há um histórico. Para saber como ela tirou a vida da amiga clique aqui.

Fonte e foto: Asahi