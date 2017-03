Brasileira confessa o assassinato da amiga enfermeira e porque fez isso

A brasileira Kate Yuri Oishi, 32, se encontrava firme na posição de “não quero falar sobre isso”. Porém, a Polícia da Província de Osaka, anunciou na sexta-feira (10) que ela assumiu o crime de homicídio.

Para relembrar, o caso logo se transformou em manchete nos noticiários japoneses. A enfermeira Rika Okada, 29 anos, foi assassinada e seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa em um depósito, em Tóquio. Ela foi morta em março de 2.014, no seu apartamento em Nishinari, bairro de Osaka (província homônima). Depois disso, a polícia foi encontrando evidências de que o crime teria sido cometido pela brasileira Kate Yuri Oishi. No entanto, ela já estava em Xangai, China. Em 27 de maio ela é presa pela polícia local.

No final do mês de janeiro ela é extraditada da China para o Japão, entregue às autoridades policiais de Osaka.

Desde então, ela tem contado sobre o caso em conta-gotas. Primeiro ela teria dito que compreende porque estava sendo interrogada mas nada queria falar. Depois teria contado que solicitou os cartões de crédito em nome da amiga morta, se passando por ela.

Assassinato premeditado?

A Polícia da Província de Osaka informou para a imprensa o motivo de ter esfaqueado a amiga. “Precisava do passaporte para ir para China. Pedi para a Okada-san (a enfermeira) para me passar por ela usando o seu passaporte. Ela se negou, fiquei furiosa e dei muitas facadas”, teria confessado, segundo o NNN. Segundo o jornal Asahi, a polícia informou que ela teria confessado que foram muitas facadas nas costas e na região peitoral. Também teria dito “além disso, precisava de dinheiro”, de acordo o jornal Nikkei.

De acordo com o Sankei News, a polícia estima que a brasileira tenha premeditado o crime. “Antes de ir a Osaka, comprei uma faca no home center”, teria declarado Kate Yuri.

Lágrimas durante a confissão do crime de assassinato

A polícia também informou para a reportagem do NNN que ela teria demonstrado arrependimento e pediu desculpas. Além disso, de vez em quando lágrimas rolaram pelo seu rosto.

Segundo o jornal Mainichi, a polícia informou que nessa ocasião (em 22 de março de 2.014), Kate Yuri se encontrava overstay no Japão, ou sem a renovação do visto de permanência. Por isso, deve ter pensado que não poderia ir para a China com o passaporte brasileiro.

Em abril de 2.014, ela obteve o passaporte da amiga de infância, a enfermeira de Osaka, e voou para a China. Ela teria usado a carteira do seguro de saúde para conseguir o passaporte e os cartões de crédito, falsificados.

Segundo o Mainichi, “acredita-se que tenha ido para a China para viver junto com uma chinesa, com quem dividiu apartamento em Tóquio no passado”.

Para saber sobre a linha do tempo da brasileira clique aqui.

Fontes: NNN, Sankei, Asahi, Nikkei e Mainichi Imagens: Asahi Shimbun e FNN