Assassinato da menina vietnamita tem novos fatos

O caso da pequena Re Thi Nhat Lin, 9 anos, de nacionalidade vietnamita, cujo corpo sem roupa foi encontrado em um canal de drenagem, no domingo (26), ainda não foi desvendado, mas as autoridades policiais divulgaram novos fatos.

O corpo foi encontrado dentro de um canal que passa pela cidade de Abiko (Chiba), às 6h45. No entanto, ela saiu de casa para ir à escola por volta das 8h00 de sexta-feira (24).

De acordo com a matéria publicada pelo noticiário da NHK, na manhã desta terça-feira (28), soube-se que a polícia está investigando o caso, também nas proximidades da residência da estudante. Ela morava com os pais e um irmão mais novo na cidade de Matsudo (Chiba).

Segundo a matéria, a menina não foi vista no costumeiro trajeto escolar, na sexta-feira (24), quando desapareceu. Por isso, a polícia não descarta a hipótese de que o crime tenha sido cometido por alguém que conheça bem aquelas ruas do local.

Menina vietnamita morreu asfixiada

A matéria também informa que a polícia revelou que as marcas deixadas no pescoço dela indicam que foram de corda ou algo parecido para amarrar, pois ela teria sido estrangulada. Segundo o jornal Sankei, o laudo da necrópsia indica que a menina vietnamita tenha morrido por asfixia.

Além disso, no seu corpo havia lesões, tanto nos pés quanto nos pulsos. No entanto, no local ou nas proximidades de onde o corpo foi encontrado não há vestígios de luta corporal.

Segundo o noticiário ANN, a mochila vermelha que Rin usava para ir à escola não estava nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado. De acordo com fontes da emissora, a mochila teria sido encontrada por uma pessoa que avisou a polícia, mas o local preciso não foi informado pelos policiais. Eles teriam dito que fica a dezenas de quilômetros de onde o corpo foi encontrado. A polícia acredita que a mochila pode indicar alguma pista, já que o autor do crime deva ter tentado despistar as autoridades. A menina teria sido assassinada em outro local, transportada de carro e o corpo teria sido jogado sob a ponte do canal.

Pai da menina vietnamita não quis falar com a imprensa

Na frente da casa onde reside a família da Lin, inúmeros jornalistas tentaram entrevistar o pai. Soube-se que a mãe da pequena Lin se encontra no Vietnã junto com o irmãozinho. “Estou muito triste. Nada tenho a dizer para a mídia”, teria falado para o jornal Sankei.

A família teria se mudado de Kawasaki para essa casa há cerca de um ano. O pai, segundo a J-Cast, trabalha como autônomo no desenvolvimento de software.

Na sexta-feira Lin iria para a escola para receber o diploma de conclusão do primário. Como ela não apareceu na escola o pai foi comunicado e ele foi o primeiro a iniciar as buscas nas redondezas da residência, além de ter comunicado o desaparecimento para a polícia.

Lin falava bem o japonês e estava com medo de uma pessoa

A imprensa conseguiu obter algumas informações com os colegas de escola da menina vietnamita. Segundo uma delas, “ela falava muito bem o japonês e gostava de cantar músicas japonesas. Não conseguia escrever bem o kanji, mas era muito esforçada”.

De acordo com pessoas entrevistadas na vizinhança, Lin era muito atenciosa com o irmãozinho. Frequentemente era vista brincando com ele na garupa de sua bicicleta. “Ela chamava o meu neto para brincarem juntos”, declarou uma mulher da vizinhança.

Segundo uma colega, Lin teria sido abordada por uma pessoa estranha em janeiro deste ano e estava com medo. “Foi perto da plantação de peras. Passo por lá correndo”, teria dito para a colega de classe.

A Polícia da Província de Chiba continua com uma equipe de 100 pessoas buscando novos fatos e investigando o caso.

