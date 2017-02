Turco é preso por tentativa de homicídio do colega de trabalho

A Polícia da Província de Aichi publicou que prendeu um homem de cidadania turca, 31, residente na cidade de Iwakura (Aichi), no sábado (11).

De acordo com o noticiário da emissora Chukyo, houve uma ocorrência dentro de uma empresa de materiais de construção – Kobayashi Komuten. Essa empresa trabalha com desmanche, em Iwakura. O fato ocorreu por volta das 14h00 de sábado.

Turco esfaqueia colega estrangeiro

A polícia foi acionada e, quando chegou, encontrou um outro homem estrangeiro (nacionalidade não informada), de 37 anos, sangrando. A identidade dele não foi revelada e a imprensa informou que ele foi levado ao hospital. O ferido não corre risco de vida, segundo a matéria.

O homem teria sido esfaqueado pelo colega G. Ahmet Inan, 31, de cidadania turca, colega de trabalho. Segundo o noticiário da Chukyo TV, ele estava com uma faca cuja lâmina tem cerca de 10 cm. Com a faca teria provocado lesões corporais, atingindo-o na região abdominal do lado esquerdo e coxa.

“Esfaqueei mas não tive a intenção de matá-lo”, teria dito o turco para a polícia, negando parte da suspeita. A polícia informou que está averiguando a causa da tentativa de homicídio.

Fontes: Chukyo TV e Nagoya TV Imagem: Chukyo TV