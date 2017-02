Tráfico de mulheres para o Japão: 3 presos por “venda” de mulheres

De acordo com o jornal Sankei News, a polícia do Camboja anunciou a prisão de 3 pessoas envolvidas no tráfico de mulheres, em 4 deste mês. Um deles é dono de um restaurante na capital Phnom Penh, de cidadania japonesa, 52, sua esposa cambojana, 28 e mais um funcionário, 34. A suspeita é que os 3 teriam “vendido” 10 mulheres para um agente no Japão, segundo a imprensa local.

O jornal Sankei publicou que 7 delas já são de conhecimento público. São as que pediram ajuda à Embaixada do Camboja no Japão e receberam abrigo, em 5 de dezembro do ano passado (leia a matéria clicando aqui). Com a denúncia da embaixada a polícia iniciou uma operação que prendeu 3 pessoas, anunciando o caso em 20 de dezembro. Nessa ocasião, 8 mulheres tailandesas que trabalhavam nas casas dos que foram algemados, também foram presas por estarem sem visto de permanência.

A polícia informou que em relação às demais 3 mulheres que teriam sido “vendidas”, ainda não tem confirmação se entraram de fato no Japão. O jornal local informou que para as autoridades policiais cambojanas “ficou clara a relação com o tráfico humano”, depois dessas 3 prisões.

Tráfico de mulheres, droga e máfia japonesa

Segundo o jornal Sankei, o homem japonês preso prometia às mulheres que elas poderiam ganhar de 3 a 5 mil dólares por mês trabalhando em restaurante. Ele mesmo providenciava os passaportes e as passagens aéreas.

De acordo com informações da polícia, um homem de 50 anos recebia as mulheres no aeroporto e as encaminhava para o destino. Ele confiscava os passaportes e as obrigava à prostituição com “homens abastados”.

A polícia de Gunma informou que está trocando informações com as autoridades policiais do Camboja para apurar os detalhes. Ao que tudo indica um dos presos em Gunma é o que controlava a organização e os lucros.

Com a prisão das 3 pessoas em Phnom Penh mais o fato da polícia ter anunciado que encontrou reação positiva à droga em 2 das 8 tailandesas presas, na ocasião das prisões, a Polícia da Província de Gunma declarou que aumenta a hipótese de envolvimento com alguma organização criminosa japonesa.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Flickr