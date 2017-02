Tóquio: homem é preso por ter matado a própria mãe

Kiyoshi Tamari (41), funcionário de empresa de processamento de metal, residente de Futaba na cidade de Hamura (Tóquio), na tarde de 22 de dezembro do ano passado, foi preso por ter matado Kiyoko (68), sua própria mãe, com cortes no pescoço.

Na noite do mesmo dia, seu irmão, que estava visitando a casa, encontrou Kiyoko caída na banheira, com sangue no pescoço, e Kiyoshi inconsciente com um corte na barriga. Ele ligou para os bombeiros, que transportaram ambos para o hospital.

Ao recuperar a consciência, Kiyoshi falou para a polícia que havia matado sua mãe e tentado se suicidar. Ele está recebendo tratamento no hospital e a polícia segue com as investigações.

Fonte: ANN News