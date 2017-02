Tóquio: corpo de bebê com cordão umbilical é encontrado dentro de lata de lixo

O corpo do bebê foi encontrado dentro de uma lata de lixo, em um estacionamento de uma rua na área de entretenimento de Kabukicho, em Shinjuku (Tóquio).

No final da tarde de quarta-feira (15), por volta das 18h30, um homem que passava pela rua onde há vários estabelecimentos para entretenimento adulto e motéis, viu uma bolsa preta aberta com o corpo do bebê dentro de uma lata de lixo ao lado de uma máquina de venda automática de um estacionamento e alertou o posto policial local, divulgou a TV Asahi.

O bebê ainda estava com o cordão umbilical e teve sua morte confirmada 40 minutos após ter sido transportado para um hospital nas redondezas.

A Polícia Metropolitana de Tóquio está investigando o caso como abandono de corpo e uma autópsia será realizada.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN