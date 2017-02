Tiroteio em Ibaraki deixa um morto e um ferido

Na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 7h40, no escritório da Kashima Shinpan, empresa de vendas a crédito localizada em Sunayama na cidade de Kamisu (Ibaraki), um funcionário estava disparando contra outros funcionários, segundo um telefonema para a polícia.

De acordo com a polícia, os tiros acertaram duas pessoas; uma delas morreu e a outra ficou ferida. O funcionário que disparou, sem largar a arma, entrou em um carro e fugiu do local do crime.

O local do crime está localizado no parque industrial a cerca de 2 quilômetros do Mar de Ibaraki e há várias empresas de reciclagem nos arredores.

Após cerca de 3 horas do episódio, a polícia encontrou o corpo de um homem em um parque próximo ao local do crime e acredita ser do responsável pelo tiroteio, que pode ter se suicidado após o crime.

Fonte: NHK News