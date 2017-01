Saitama: tarado de 75 anos atacou uma mulher de 87 anos

De acordo com o relatório da polícia, na área residencial da cidade de Sayama (Saitama), o suspeito Haraguchi Isamu (75), funcionário de uma indústria de transportes, após perseguir a mulher de 87 anos com uma caminhonete, desceu do veículo e, ao dizer coisas obscenas para a mulher, expôs a parte inferior do corpo dela.

Após ser preso, o homem disse para a polícia que “Fiquei excitando ao conversar com a mulher”, e admitiu a suspeita de indecência pública.

Como, no ano passado, houve diversos casos de um homem que atacava mulheres idosas e expunha sua parte inferior do corpo, a polícia está investigando a relação entre os casos.

Segundo o noticiário da Asahi News, o caso ocorreu em setembro do ano passado, mas apenas veio à tona somente ontem (31/Jan).

Fonte: ANN News e Asahi News Imagem ilustrativa