Saitama: homem mata conhecido da ex-esposa com mais de 10 facadas

Kazuhiko Kakizaki (36) foi preso pela suspeita de ter matado Ryo Udagawa (34) com mais de 10 facadas no peito no estacionamento de uma livraria na cidade de Misato (Saitama).

Segundo a polícia, no dia do incidente, Kakizaki, após ter feito uma refeição com sua ex-esposa e outros conhecidos, foi para o estacionamento da livraria e cometeu o crime.

Após isso, ao fugir do local com um carro, acabou causando um acidente e foi internado.

Como Udagawa era um conhecido da ex-esposa de Kakizaki, a polícia está investigando as circunstâncias do assassinato.

Fonte: ANN News