Proprietário de loja de carros usados é detido por alterar quilometragem

Maekawa Takashi (39) e outros 2 comparsas foram detidos sob a acusação de terem vendido um veículo com o velocímetro alterado.

De acordo com a acusação, eles teriam arrematado um veículo no leilão com 190 mil quilômetros rodados pelo valor de ¥1,5 milhão. O veículo foi vendido para um morador de Tóquio, que teria pago cerca de ¥2 milhões.

Este comprador teria repassado o veículo para uma outra loja de carros usados, e só então a alteração da quilometragem foi descoberta.

De acordo com a polícia metropolitana de Tóquio, Maekawa teria obtido um lucro aproximado de ¥150 milhões num período de apenas 2 anos e meio, desde 2014.

Ao ser detido e interrogado, Maekawa alegou que uma outra pessoa teria sido a responsável pela alteração da quilometragem.

A polícia suspeita que esse grupo tenha alterado a quilometragem de vários outros veículos.

Fonte e imagem: ANN News