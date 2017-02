Professores presos por pornografia e prostituição infantil no Japão

A Polícia de Kanagawa anunciou na quinta-feira (09/Fev), a prisão de 6 pessoas, professores de escolas primárias e condutores de turismo de viagens de acampamento para crianças, pela suspeita de pornografia e prostituição infantil, ao terem praticado atos sexuais com os alunos e filmado as cenas.

Os policiais verificaram nos pertences dos 6 suspeitos aproximadamente 100 mil imagens e vídeos de 168 crianças do sexo masculino, sendo que os vídeos e imagens de 21 crianças foram catalogadas e verificadas pelos policiais. A Polícia de Kanagawa pretende continuar as investigações com as polícias de outras regiões.

Segundo o anúncio da polícia, Tetsuya Kaihotsu (35), desempregado e residente de Higashi Osaka; Tatsuya Suzuki (23), desempregado e residente de Iruma (Saitama); Kohei Suzuki (22), aluno do quarto ano de faculdade e residente da cidade de Yokosuka (Kanagawa); Ken Hashimoto (45), professor de escola primária de Tachikawa (Tóquio); Koichiro Tanaka, ex-professor de escola primária de Kunitachi (Tóquio); e um aluno de 20 anos do segundo ano de universidade (nome não divulgado), que nas gravações ainda era menor de idade, foram presos. Todos os suspeitos/réus afirmaram que tinham interesse em crianças do sexo masculino.

Perigo no acampamento

O grupo de 4 réus formado por Tetsuya Kaihotsu, Tatsuya Suzuki, Kohei Suzuki e o aluno da faculdade sem o nome divulgado se conheceram pela Internet. Em um acampamento para crianças organizado pela empresa de turismo que Kaihotsu trabalhava, os outros participaram do evento como voluntários e condutores de turismo, e filmavam e fotografavam os atos sexuais e compartilhavam entre eles. Eles são suspeitos de terem se envolvido nos incidentes de crianças de 7 a 12 anos, entre 2014 e 2016.

Já Hashimoto foi preso novamente na quarta-feira (08/Fev) pela suspeita de ter filmado e praticado atos sexuais com um menino de 4 anos em um banheiro público de Tóquio em março de 2016. Fora isso, junto com o réu Tanaka, nos meses de Abril e Maio de 2016, ambos praticaram atos sexuais duas vezes com um garoto de 11 anos no apartamento de Tanaka, localizado em Atami (Shizuoka). Em relação ao incidente com a criança de 4 anos, o suspeito Hashimoto argumentou: “Não há dúvidas de que eu fazia pornografia infantil utilizando a câmera, mas eu não pratiquei atos sexuais”, negando as suspeitas.

Kaihotsu e Hashimoto se conheceram pela Internet e trocavam os vídeos que haviam filmado.

Fonte: Asahi News