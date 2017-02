Prisão de 2 nepaleses com 150 milhões de ienes em óleo de haxixe

Nesta quinta-feira (23), a Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão de um casal de nepaleses por ser o destinatário de 3,5kg de óleo de haxixe (aparência resinosa do extrato da Cannabis).

O contrabando foi descoberto quando uma carga chegou no Aeroporto Internacional de Narita, em 2 de janeiro deste ano. Os pacotes contendo a droga estariam escondidos dentro de vários instrumentos musicais étnicos. Os destinatários eram os dois nepaleses, no endereço do apartamento situado em Shinjuku, capital japonesa. A carga aérea teria vindo da Índia, segundo informações do jornal Sankei.

150 milhões de ienes em óleo de haxixe escondidos

A NHK informou no seu noticiário que a polícia, durante a investigação, encontrou também 18,6kg de óleo de haxixe escondidos no teto do banheiro da moradia do casal. O montante dessa droga foi avaliado em 150 milhões de ienes, segundo a polícia. O casal é, também, suspeito de tráfico dessa droga.

Diante disso, a polícia anunciou a prisão de uma arubaito em restaurante, 27, e um estudante de escola técnica, 29, ambos nepaleses. De acordo com a polícia, os dois admitem os fatos.

Fontes: NHK e Sankei News Imagens ilustrativa: MaconhaMedicinal