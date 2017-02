Pai e filho estrangeiros presos por venderem artigos falsificados

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou a prisão de pai e filho de Gana por venderem artigos falsificados. A prisão, incluindo mais 1, ocorreu na quarta-feira (15), informaram os noticiários da NHK e TBS, de sexta-feira (17).

Samdean Sisi, 25 e o pai Slekha Sisi, 47, são donos de 2 lojas dentro da galeria comercial Ameyoko, no Parque Ueno, capital japonesa. Os dois ganeses, mais um não identificado, foram levados pelos policiais, sob suspeita de venda de artigos imitando os de marcas famosas.

Os policiais apreenderam carteiras, cintos e vários itens do vestuário, os quais são imitações de marcas estrangeiras famosas. O motivo da prisão foi um item do vestuário do tipo agasalho com capuz (pullover parka), falsificado, com logo da Adidas.

Falsificados: pai e filho faturaram cerca de 40 milhões de ienes

A Polícia Metropolitana de Tóquio informou que os dois ganeses possuem 2 lojas na galeria e suspeita que eles fizessem importação desses produtos falsificados, da China.

A polícia estima que em 2 anos os ganeses tenham levantado um faturamento de cerca de 40 milhões de ienes. Esse faturamento é o resultado das vendas dos produtos falsificados para os turistas estrangeiros.

De acordo com a matéria da NHK, tanto o pai quanto o filho admitem o feito.

Fontes e foto: NHK e TBS