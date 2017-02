Novos fatos sobre os 2 brasileiros presos pela PF por crime no Japão

De acordo com as informações publicadas na página da Polícia Federal do Brasil, os dois brasileiros Marcelo Yokoyama, 37 e Alexandre Miura, 39, foram presos em 1o. deste mês, no interior de São Paulo.

Eles estariam envolvidos em um crime ocorrido em 1o. de setembro de 2011, quando o dono de um host club de Nagoia foi assassinado a tiros. Segundo o noticiário da NHK desta terça-feira (7), os tiros atingiram a região peitoral e seu corpo foi encontrado em um rio na província de Shiga. Os demais japoneses envolvidos no crime já foram julgados e condenados no Japão, entretanto, faltava localizar para penalizar os 2 brasileiros.

Novos fatos

De acordo com o noticiário, o governo japonês fez o requerimento da punição criminal fora do país (代理処罰, lê-se dairishobatsu) no ano passado, à justiça brasileira. Os brasileiros teriam fugido para o país de origem 3 semanas depois do crime.

Com o anúncio da prisão dos 2 pela Polícia Federal, a NHK informou que acredita que se inicie o julgamento de ambos pelo tribunal local.

Fonte: NHK Imagem: CBC TV