Kanagawa: Homem é preso por ter violentado estudante de 14 anos

Kohei Kamiya (23), residente de Odawara (Kanagawa), funcionário de empresa, foi preso pela suspeita de ter violentado uma estudante do chugakkou (14).

Segundo as investigações policiais, no mês passado, em uma rua da cidade de Odawara, Kohei levou uma estudante de 14 anos que retornava para sua casa, para um bosque da cidade, violentou-a e a feriu.

De acordo com a perícia, a polícia descobriu a identidade de Kohei a partir de pertences que possuíam o DNA do suspeito deixados no local. Os responsáveis pela investigação prenderam Kohei na manhã de sexta-feira, quando ele estava saindo de sua casa.

Durante as investigações, Kohei admitiu a suspeita. “Não há nenhum engano”, disse ele.

Dezenas de casos de estudantes do colegial e do ginásio que foram violentadas quando voltavam para suas casas ocorreram em Odawara. A polícia está investigando a relação de Kohei com esses casos.

Fonte: NHK News