Jovem é preso por matar a própria mãe em Niigata

A Polícia de Tóquio efetuou a prisão de um homem de 20 anos por ter matado sua própria mãe na residência em que moravam na cidade de Gosen (Niigata).

De acordo com a polícia, Kaito Oyanagi, trabalhador a tempo parcial em uma empresa do ramo alimentício, foi preso na manhã de sábado (11) após ter sido encontrado em uma sala de projeção privada de uma loja de vídeo no distrito de Katsushita (Tóquio) na noite do dia anterior, divulgou o Sankei Shimbun.

Kaito, segundo a polícia, admitiu ter matado sua mãe de 52 anos, Noriko, funcionária de empresa, cujo corpo foi encontrado na banheira da casa na quinta-feira (9).

A polícia encontrou o corpo após a empresa onde Noriko trabalhava ter entrado em contato dizendo que ela não havia ido ao serviço na terça e na quarta-feira. Noriko estava nua dentro da banheira, com a face virada para baixo, e foi espancada várias vezes na cabeça com um instrumento sem corte.

Kaito teria dito à polícia que, após matar a mãe na noite do dia 6 de fevereiro, pegou o carro dela e dirigiu até Tóquio. Ele ainda não deu explicações sobre o motivo que o levou a cometer o ato, segundo oficiais.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN