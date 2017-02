Japão registra mais de 40 casos de tráfico humano em 2016

Quarenta e seis pessoas foram vítimas de tráfico humano no Japão em 2016, segundo informações da ANP.

De acordo com dados da Agência Nacional de Polícia (ANP) divulgados na quinta-feira (16), 25 pessoas de nacionalidade japonesa foram vítimas de tráfico humano no Japão em 2016, o maior número desde 2001, quando as estatísticas tiveram início. Esse número teve uma alta de 12 pessoas em relação ao ano anterior.

Além das 25 vítimas japonesas de tráfico humano em 2016, havia outras 8 tailandesas, 7 cambojanas, 5 filipinas e 1 vietnamitas.

Dentre as vítimas japonesas, 84% foram forçadas a se prostituírem e 13 delas tinham idades entre 10 e 19 anos, de acordo com a ANP. Um terço delas conheceram os suspeitos de tráfico humano através do uso de serviços de redes sociais.

Fonte: Yomiuri