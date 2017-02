Japão: 43 estrangeiros deportados de uma só vez em avião fretado

O Ministério da Justiça anunciou na terça-feira (21) que fretou um avião para embarcar 43 estrangeiros que se encontravam com permanência ilegal no Japão.

Desde 2013 o governo tem usado avião fretado para fazer esse tipo de procedimento. Esta foi a sexta vez desde então. O motivo para a escolha de um avião fretado exclusivamente para esse fim é para evitar constrangimento para outros passageiros no voo comercial. No passado houve casos de fúria por parte dos deportados, dentro da aeronave comercial.

Deportados em massa

Por regra, os deportados devem bancar os custos com sua viagem, mas no caso da pessoa com permanência irregular se negar a fazê-lo, o governo pode tomar medidas como essa.

Um voo fretado especificamente para esse tipo de procedimento custa para o país aproximadamente 27 milhões de ienes, segundo a agência Jiji.

Nesse voo fretado embarcaram 32 tailandeses, 10 vietnamitas e 1 afegão, totalizando 43 estrangeiros. A faixa etária variava de 2 a 61 anos, de ambos os sexos. Segundo informações do ministério, dentre eles não havia ninguém com pedido de asilo.

No ano passado o ministério embarcou de uma só vez 30 pessoas com estadia ilegal do Sri Lanka. Essa deportação coletiva aconteceu em setembro, também com avião fretado.

Fonte: Nishinippon e Nikkei Shimbun Imagem ilustrativa: Aero Asahi