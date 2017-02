Mafioso insatisfeito com cirurgia genital ordenou agressão contra enfermeira

Uma agressão contra uma enfermeira, cometida em 2013 por um sindicato do crime na província de Fukuoka, foi ordenada pelo seu chefe de 70 anos que não estava satisfeito com os resultados de uma cirurgia plástica para aumentar o tamanho de seu genital, disseram promotores na segunda-feira (20).

Satoru Nomura, líder do sindicato Kudo-kai em Fukuoka optou pela “retaliação organizada” enquanto ele “injustificavelmente indignou-se com o procedimento cirúrgico mal sucedido”, disseram promotores em suas declarações iniciais no julgamento de um ex-membro senior do grupo que supostamente estava envolvido no caso.

A enfermeira, que fazia parte da equipe médica quando Nomura passou pela cirurgia em uma clínica de estética em agosto de 2012, ficou ferida após levar facadas do agressor.

Segundo a acusação, Nomura entrou em uma discussão com a enfermeira após passar por dificuldades pós-operatórias.

No julgamento de segunda-feira, realizado no Tribunal Distrital de Fukuoka, o ex-membro senior, Yoshinobu Nakata, negou as acusações de que ele havia conspirado com os líderes do sindicato para atacar a enfermeira.

De acordo com promotores, Nakata, que também foi indiciado por outros 2 ataques (por ter atirado em um ex-detetive na cidade de Kitakyushu em 2012 e esfaqueado um dentista na mesma cidade em 2014) teria esfaqueado a enfermeira no pescoço e no peito em janeiro de 2013 em uma rua na cidade de Fukuoka. Satoru Nomura e outros membros senior do Kudo-kai foram acusados em relação a todos os 3 ataques e o foco é sobre se os promotores podem provar se eles foram ordenados por Nomura.

Durante a audiência de segunda-feira, os promotores usaram gravações de conversas por telefone, que foram grampeadas sob a lei, para dizer que os membros do Kudo-kai haviam se comunicado entre eles através de telefones celulares para planejar o ataque.

Fonte: Japan Times Imagem: NHK