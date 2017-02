Idosa é detida após série de roubos de carteira em supermercados na cidade de Saitama

A Polícia da Província de Saitama prendeu uma idosa suspeita em uma série de casos de roubo de carteira em supermercados na cidade de Saitama, divulgou o Sankei Shimbun na segunda-feira (6).

Na manhã de domingo (5), por volta das 11h10, Yaiko Beppu de 81 anos roubou uma carteira com cerca de ¥1.600 da bolsa de uma mulher de 77 anos que estava na seção de frutas e vegetais de um supermercado localizado na área Motocho do distrito Urawa.

Ao cometer o crime, a idosa usou um cachecol para esconder sua mão esquerda enquanto roubava a carteira, um ato visto pelo funcionário do estabelecimento. Após sair do supermercado, Beppu foi parada por um policial de patrulha que disse ter desconfiado do comportamento da idosa, já que ela escondia sua mão sob um cachecol. Ela admitiu o roubo.

Supermercados nas redondezas vêm relatando vários casos similares desde dezembro passado e a polícia de Saitama está investigando se há envolvimento de Beppu nesses incidentes.

Fonte: Japan Today Imagem: FNN