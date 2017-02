Hokkaido: jovem foge da polícia, mas se entrega após conselhos de um amigo

Segundo a polícia, na manhã quarta-feira (15), um jovem de 17 anos foi preso por ter ferido uma adolescente em um parque de Hakodate (Hokkaido) em uma tentativa de estupro.

Na tarde do mesmo dia, já preso, o jovem teria alegado dores no tórax e foi transportado para o Hospital da Associação Médica de Hakodate em Tomioka sob custódia policial, mas após os diagnósticos, ele fugiu do local.

Por volta da meia-noite, quando os policiais estavam realizando as investigações de seu paradeiro, um amigo do jovem ligou para a polícia dizendo que “Ele está junto comigo. Eu vou levá-lo até aí”. O jovem foi levado pelo amigo até a Delegacia de Polícia Central de Hakodate, onde foi preso novamente.

De acordo com a polícia, quando o jovem fugiu, suas mãos estavam algemadas e seu quadril estava preso por uma corda, mas, antes de ter ter fugido, na cama em que ele dormia na cela, havia restos de cordas cortadas e, quando seu amigo o trouxe para a delegacia, ele estava sem as algemas.

Como as algemas ainda não foram encontradas, a polícia continua investigando o caso e vai coletar mais informações com os dois policiais que levaram o jovem ao médico.

