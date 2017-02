Filipinos presos em Aichi: um menor e mais 4 adultos

Na semana passada foram anunciadas 5 prisões de filipinos, todas no dia 9 (quinta-feira), na província de Aichi, em 2 casos distintos.

Um deles ocorreu na cidade de Toyohashi. A polícia local efetuou a prisão de um colegial de 16 anos, por suspeita de roubo de motocicleta. Sem fornecer detalhes, o menor filipino foi levado pela polícia sob suspeita de roubo da motocicleta estacionada em uma das ruas da cidade. O fato teria ocorrido em 4 de janeiro deste ano.

Filipinos overstay

Em operação conjunta entre as polícias de Ichinomiya, do Aeroporto Internacional de Chubu – Centrair e da divisão de relações exteriores, 4 homens filipinos foram presos.

A identidade dos 4 não foi divulgada. Eles têm idade entre 32 a 45 anos e deram entrada no Japão com visto de permanência de curta duração. Porém, se encontravam residindo sem renovação do mesmo.

Foram presos no dia 9 deste mês por permanência ilegal no país, violando a Lei de Controle da Imigração.

Fonte: Polícia da Província de Aichi Imagem ilustrativa: Wikipedia