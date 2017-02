Estrangeiro é preso por traficar ¥170 milhões em estimulantes

Segundo a notícia publicada pela Asahi News na segunda-feira (21), no dia 29 do mês passado, no Aeroporto de Narita, David Schneider (31), nascido na Letônia, foi preso por contrabando de 2.5 quilos de drogas estimulantes, avaliadas em ¥172 milhões (preço de venda nas ruas). Schneider decolou no Aeroporto de Amsterdã, na Holanda.

De acordo com a Alfândega de Narita, Schneider escondia os estimulantes em um fundo falso de sua mala. Os funcionários acharam-no suspeito e descobriram os estimulantes em uma inspeção de raio-X.

Durante o interrogatório, Schneider disse: “Eu comprei a mala de um homem negro holandês por 30 euros. Eu não achava que tinha estimulantes”, negando a suspeita.

Fonte: ANN News