Em incidentes separados, 2 homens se esfaqueiam para não ter que trabalhar

Na manhã do dia 22 de fevereiro, por volta das 7h30, um homem foi até um posto policial dizendo que, enquanto usava o banheiro da estação Shonaidori, na Linha Tsurumai do metrô de Nagoia (Aichi), ele sentiu alguém o empurrando por trás. Verificando posteriormente, ele encontrou sangue.

De fato, ao examinar o homem de 54 anos, a polícia encontrou um ferimento de 2,5cm de comprimento, causado por uma facada, no lado esquerdo de sua região lombar. Ele então foi levado ao hospital para tratamento enquanto o banheiro da estação Shonaidori foi interditado para investigação como uma cena de crime.

Não ficou claro se foi porque a evidência foi encontrada na cena do crime, ou porque os investigadores estavam descobrindo inconsistências em seu depoimento, mas no mesmo dia enquanto esperava no hospital, a vítima se sentiu obrigada a ser franca e confessar que ele era o seu próprio agressor.

Minutos antes de ir à polícia, o homem havia entrado no banheiro da estação Shonaidori e causado em si mesmo um ferimento em suas costas usando uma faca de cozinha, de 13cm, e depois descartou o objeto cortante em arbustos no lado de fora da estação.

“Achei que ficar ferido seria uma boa maneira para não ir trabalhar”, disse o homem ao ser questionado por que ele tinha feito aquilo.

Esfaquear-se não é necessariamente um crime, embora possa ser motivo para passar por um bom psiquiatra para uma avaliação. No entanto, é definitivamente crime fazer um relato falso à polícia e causar o fechamento de parte de uma estação de trem. O homem foi preso imediatamente pela acusação de “obstrução fraudulenta de negócios”.

Entretanto, tal como a polícia de Nagoia estava encerrando o caso de falso esfaqueamento, uma chamada veio à linha de emergência para a polícia da cidade de Kurume, província de Fukuoka, no outro lado do país. Alguém havia reportado que “um agressor não identificado havia esfaqueado um colega de trabalho perto da empresa em que trabalhavam”.

A vítima de 26 anos foi levada ao hospital com um ferimento de faca profundo em seu cotovelo esquerdo. Ele disse às autoridades que no momento em que ele saía de seu carro, que estava parado no estacionamento da empresa em que trabalhava, alguém tentou roubar sua mochila. Ao resistir ele foi esfaqueado.

No entanto, a polícia rapidamente começou a notar elementos incomuns, tal como o fato de o homem ter uma faca em sua posse. Após juntar as peças, a polícia confrontou a vítima que, então, confessou ter se esfaqueado porque “não queria ir à empresa de produtos assados onde ele trabalhava”. Ele também foi preso por apresentar um falso relato à polícia.

Julgando por essas ações, departamentos da polícia no Japão estão realmente precisando de um estímulo nas relações públicas, cita o Rocket News, porque parece que esses homens presumiram que os oficiais não são realmente eficazes em seus trabalhos.

E certamente o que muitas pessoas devem estar refletindo é: “O quão péssimo o trabalho de alguém tem que ser, onde aplicar um golpe de faca em si mesmo é considerado uma alternativa.”

Fonte: Rocket News Imagens: Wikimedia Commons