Donos de empreiteira presos em Aichi

Em uma operação conjunta entre as unidades de polícia das cidades de Toyota, Hekinan, Okazaki e Nishio, todas da província de Aichi, mais a divisão de relações exteriores, a Polícia da Província de Aichi, anunciou a prisão de um homem, dono de empreiteira.

O homem de 52, dono de uma empreiteira, mesmo sabendo que 3 vietnamitas não possuíam status para permanência no país, encaminhou-os para uma fábrica na cidade de Nishio. Com isso, ele violou as leis de controle da imigração e foi preso em 13 deste mês.

Outro caso de prisão ocorreu no mesmo dia.

O dono de uma empreiteira da cidade de Kasugai (Aichi), 38 anos, foi preso por contratar 5 vietnamitas, todos overstay. Mesmo sabendo que não possuíam status de permanência, encaminhou os 5 para uma fábrica na mesma cidade.

Os 5 teriam trabalhado no período de 5 de dezembro do ano passado a 18 de janeiro deste ano, nessa fábrica cujo nome não foi revelado.

Empreiteira de Shizuoka

Com o aumento dos estagiários técnicos vindos de vários países da Ásia, aumentam também os que já têm o visto vencido mas querem permanecer no país. Com isso, em outras partes do Japão ocorrem irregularidades como essas de Aichi. A falta de mão de obra casa com a oferta de estrangeiros, mesmo sem visto qualificado para o trabalho.

No dia 9 de fevereiro, um homem, igualmente dono de empreiteira, da cidade de Numazu (Shizuoka), foi preso pelo mesmo motivo. Ele teria encaminhado 5 vietnamitas para uma fábrica na cidade de Fujinomiya. Nesse caso, o homem nega que sabia que os 5 eram overstay.

No caso de Shizuoka, os 5 vietnamitas também foram presos. E assim, os de Aichi, certamente tiveram o mesmo destino.

Fontes: boletim da polícia/Shizuoka Shimbun Imagem ilustrativa