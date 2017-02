Colegial de Mie assume que matou a mãe e escondeu o corpo

Por volta das 23h da terça-feira (14), um homem ligou para o 110 dizendo “a minha mulher está morta. Pode ser que meu filho a tenha assassinado”.

Assim, os policiais se dirigiram à residência do homem, assalariado, de 48 anos, na cidade de Yokkaichi (Mie). No terreno da casa, há uma despensa e, dentro dela, foi encontrado o corpo da mulher, de 48 anos.

O pai, ao chegar em casa à noite, por volta das 22h30, viu manchas de sangue pela casa. Através delas, chegou até a despensa onde viu sua esposa caída dentro do espaço. Diante do que viu, chamou a polícia.

Colegial matou a mãe estrangulando-a e com golpes de faca

Durante a investigação no local, o filho mais velho, um colegial de 18 anos, assumiu a autoria. “Eu matei”, teria dito o rapaz aos policiais. De acordo com o jornal Chunichi, o colegial teria cometido o crime no horário entre 6h40 e 7h do mesmo dia.

No corpo da mãe foram encontradas várias perfurações na região do pescoço, além de sinais de contusão. Isso leva a crer que a mulher tenha sido também estrangulada. Segundo a polícia, supõe-se que as perfurações tenham sido feitas com uma faca.

De acordo com a matéria do jornal Chunichi, a faca foi encontrada dentro da casa. Depois de ter assassinado-a, o colegial teria escondido o corpo na despensa.

Ele foi levado pela polícia sob suspeita de assassinato e de omissão de cadáver. O motivo que o levou a cometer o crime ainda não foi esclarecido, segundo a matéria.

De acordo com informações do jornal Chunichi, na manhã do crime, a mãe e o filho se encontravam em casa. Ele estava se empenhando nos estudos para o vestibular e não foi para a escola. A família era composta de 4 pessoas, e, no dia, a filha mais nova do casal, estudante ginasial, também já teria saído da casa.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: Sakai 7175